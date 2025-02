Em jogo disputado, Brasília vence Pinheiros e chega a quarta vitória seguida no NBB

O Brasília venceu o Pinheiros por 72 a 70 nesta quarta-feira, pelo Novo Basquete Brasil (NBB), na Arena BRB Nilson Nelson. A equipe do Distrito Federal contou com grande atuação de Gemadinha, que anotou com 20 pontos.

Com o resultado, o Brasília chegou ao seu quarto triunfo consecutivo na competição. A equipe está na terceira colocação, com 18 vitórias e nove derrotas. Já o Pinheiros ocupa o oitavo lugar, com 13 vitórias e 12 derrotas.

O próximo jogo do Brasília será às 19h30 (de Brasília) do dia 14 de março, diante do Pato Basquete, fora de casa. Já o Pinheiros visita o Franca às 19h30 desta segunda.

O jogo

Após um início de primeiro quarto disputado, o Pinheiros fechou em 21/19. Já no segundo quarto, o Brasília voltou mais agressivo, porém, os visitantes se mantiveram na frente do placar e foram para o intervalo vencendo por 43 a 40.

O terceiro quarto tomou um rumo diferente. A equipe da casa equilibrou o volume de jogo e conseguiu virar a partida. Nos minutos finais da partida, o Pinheiros estava na frente do placar por dois pontos. Porém, com um arremesso de dois pontos de Lucas e dois lances livres de Cook, a equipe do Distrito Federal conseguiu a vitória.