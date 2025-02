Dupla de zaga ideal? Gil e Zé Ivaldo estão invictos atuando lado a lado pelo Santos

O Santos iniciou a temporada com muitos reforços e a chegada de um novo técnico. Em função disso, a equipe precisou se reencontrar. Não à toa, Pedro Caixinha testou as mais variadas formações e escalações no Campeonato Paulista, buscando um novo time titular para o Peixe.

Durante o período de testes, Caixinha enfrentou problemas para montar o sistema defensivo, principalmente com relação à dupla de zaga. Luan Peres e João Basso disputaram a vaga ao lado de Zé Ivaldo, mas recentemente perderam espaço para uma dupla que correspondeu: Gil e Zé Ivaldo, que estão invictos atuando lado a lado.

Ao todo, Gil e Zé Ivaldo formaram a dupla de zaga santista em quatro partidas. Foram três vitórias e um empate: 3 a 1 contra o Água Santa, 3 a 0 contra o Noroeste, 3 a 0 diante da Inter de Limeira, e 0 a 0 contra o Novorizontino.

Também chama a atenção o número de gols sofridos pela dupla Gil e Zé Ivaldo. Formando a defesa central, os dois cederam apenas um único gol nas quatro vezes em que atuaram juntos.

Zé Ivaldo foi o primeiro reforço do Santos contratado na atual temporada. O zagueiro chegou por empréstimo junto ao Cruzeiro e assinou até o fim de 2025. O defensor chegou justamente para disputar posição com Luan Peres e Basso, que estão no Peixe desde o ano passado.

Até o momento, Zé Ivaldo disputou 10 partidas com a camisa do Alvinegro Praiano, sendo nove como titular e apenas uma como reserva. O jogador rapidamente conquistou o técnico Pedro Caixinha e assumiu a titularidade de uma das vagas na defesa.

No entanto, Caixinha precisou 'quebrar a cabeça' para encontrar o parceiro ideal para Zé Ivaldo. Até que o português o encontrasse, o Santos sofreu defensivamente, cedendo gols que normalmente não cederia. Foi aí que a torcida começou a pedir o retorno de Gil ao time titular.

Em um primeiro momento, o camisa 4 não estava nos planos da comissão técnica de Caixinha. Contudo, com as diversas falhas defensivas apresentadas e a pressão da torcida, o comandante português decidiu dar uma chance ao experiente zagueiro, que foi peça fundamental do time na última temporada.

Ainda aprimorando a forma física, Gil começou a ganhar minutos gradualmente. O defensor, inclusive, completou 90 minutos pela segunda vez na partida do último domingo, contra a Inter de Limeira. Ao todo, foram cinco jogos disputados, sendo quatro como titular e um saindo do banco de reservas.

Agora, Gil e Zé Ivaldo buscam manter a invencibilidade atuando lado a lado e querem ajudar o Santos a seguir vivo no Paulistão. O Peixe recebe o Red Bull Bragantino em jogo único, neste domingo, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Estadual.