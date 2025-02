Discreto em gols, Calleri se destaca como um dos principais assistentes do São Paulo no ano

Principal centroavante do São Paulo nos últimos anos, Calleri não tem se dado bem com as redes nos últimos tempos. O atacante encerrou 2024 com uma sequência de cinco jogos sem marcar e colocou apenas duas bolas na rede na atual temporada.

No entanto, Calleri tem se destacado em outra função, diferente da que ele sempre esteve acostumado. O argentino, junto com Oscar, é o principal assistente do Tricolor em 2025, com quatro assistências.

O jogador de 31 anos foi garçom nos jogos contra Corinthians, Santos, Velo Clube e São Bernardo. No clássico contra o Peixe, inclusive, a assistência saiu após uma grande jogada do argentino, que ganhou da marcação santista na força e encontrou Lucas na grande área.

Calleri vem acumulando assistências desde 2024. Ao todo, o camisa nove somou sete passes para gols ano passado, maior número de toda a sua carreira em uma temporada. Caso mantenha a constância, ele pode superar a marca em 2025.

Além disso, segundo o Sofascore, o centroavante é o jogador do elenco são-paulino com mais grandes chances criadas no Campeonato Paulista, com cinco, uma a mais que Oscar. No geral, ele está empatado com Neymar, Raphael Veiga, Eduardo Sasha e Lucas Ramon e perde apenas para Emerson, líder do ranking com seis oportunidades.

A verdade é que Calleri segue sendo importante no setor ofensivo do São Paulo, mesmo com o baixo número de gols. No entanto, agora ele tem a concorrência de André Silva, artilheiro da equipe no ano, com cinco tentos.

O argentino mira seguir no time titular na próxima segunda-feira, quando o Tricolor enfrenta o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola no Morumbis a partir das 20h (de Brasília).