Destaque do Bahia, Ademir é o vice-líder em participações em gols entre os times da Série A em 2025

O Bahia venceu o The Strongest, da Bolívia, nesta terça-feira, por 3 a 0, pelo jogo de volta da segunda fase da pré-Libertadores, na Arena Fonte Nova. Autor de dois gols, Ademir é o vice-líder em participações diretas entre todos os times da Série A em 2025.

Em sete jogos, sendo titular em seis oportunidades, Ademir marcou três gols e deu cinco assistências, com oito participações diretas. Segundo dados do Sofascore, o ponta ainda deu 21 passes decisivos, finalizou 12 vezes, sendo sete no alvo, e deu 18 dribles certos. O jogador precisou de apenas 56 minutos para participar diretamente de um gol.

? Ademir é o vice-líder em participações em gols entre todos dos times da Série A na temporada 2025! ?? ? 7 jogos (6 titular)

? 3 gols

? 5 assistências (!)

? 8 participações em gols (!)

? 56 mins p/ participar de gol (!)

? 21 passes decisivos (!)

? 12 finalizações (7... pic.twitter.com/TDYPgAvivO ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 26, 2025

Desde 2023 no Bahia, Ademir já disputou 101 jogos, balançou as redes 15 vezes e deu 16 passes para gol.

Nesta terça-feira, com duas assistências de Erick Pulga, Ademir marcou o segundo e o terceiro gol do Bahia na vitória sobre o The Strongest. Com o resultado, o Tricolor garantiu vaga na terceira fase da pré-Libertadores, pelo placar agregado de 4 a 1.

Agora, o Bahia espera o vencedor do duelo entre Ñublense-CHI e Boston River-URU para conhecer seu adversário na próxima fase. O clube uruguaio venceu a partida de ida por 1 a 0. O segundo jogo acontece nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Municipal Nelson Oyarzún Arenas.

O Bahia volta a campo neste sábado, às 16 horas, quando recebe o Jacuipense, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova.