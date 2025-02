Dana White revela que telefonema selou a contratação de Patrício Pitbull pelo UFC

Depois de um certo suspense, Patrício Freire finalmente foi anunciado como novo reforço do UFC e, inclusive, já teve sua estreia na maior organização de MMA do mundo agendada. E mais do que currículo vitorioso do lutador brasileiro, com títulos no peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do extinto evento Bellator, outro fator parece ter sido preponderante na contratação de 'Pitbull' pelo Ultimate.

Na coletiva de imprensa pós-UFC Seattle, Dana White revelou que uma ligação telefônica diretamente com Patrício Pitbull ajudou a eliminar qualquer dúvida que podia existir na direção da companhia quanto à contratação do potiguar. A história, inclusive, parece confirmar o que o próprio lutador tupiniquim, em entrevista ao site 'MMA Junkie', já havia indicado: que um membro da alta cúpula do Ultimate precisou ser convencido que sua chegada na liga seria benéfica para todas as partes.

"Um telefonema com ele (nos convenceu). Eu acho que, obviamente, ele vai receber a oportunidade agora de chegar e se desafiar contra os melhores do mundo, e não importa onde ele esteja na sua carreira, vencer Yair (Rodriguez) é um grande feito", declarou o presidente do UFC.

Nas mãos de Pitbull

Agora oficialmente membro do plantel de lutadores do UFC, Patrício Pitbull chega com a missão de repetir na entidade o sucesso que teve no Bellator. E ainda que Dana White não queira se comprometer com uma possível 'atenção especial' ao ex-astro do Bellator, uma vitória sobre o top 5 Yair Rodriguez, logo em sua estreia, pode encurtar o caminho do veterano atleta potiguar rumo ao topo do peso-pena no Ultimate.

"Se ele chegar e vencer Yair, eu não sei, vamos ver como isso se desenrola. Mas (é uma) enorme oportunidade para ele, e nós estamos animados de dar a ele (essa oportunidade)", concluiu Dana.

Natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Patrício Freire compete no MMA profissional desde 2004 e possui um cartel de 36 vitórias - 24 delas conquistadas pela via rápida - e sete derrotas. Aos 37 anos de idade, 'Pitbull' chega ao UFC credenciado por uma trajetória vitoriosa no Bellator, onde conquistou múltiplos títulos, e pelo status de melhor peso-pena do mundo fora da organização presidida por Dana White, dado a ele por grande parte da comunidade das lutas.