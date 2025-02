Corinthians acha gol no fim, evita vexame em casa e avança na Libertadores

Após um primeiro tempo desastroso e com gol salvador de Yuri Alberto, o Corinthians venceu por 3 a 2 a Universidad Central, da Venezuela. Com o resultado nesta noite de quarta, na Neo Química Arena, a equipe alvinegra avança para a 3ª etapa da pré-Libertadores e continua sonhando com a fase de grupos.

Yuri Alberto, duas vezes, e Matheus Bidu marcaram para o Timão, sendo que o camisa 9 da equipe abriu o placar com menos de um minuto de partida e depois fez o gol salvador no fim.

Juan Cuesta e Adrián Martínez deixaram tudo igual, em dois lances de erros da defesa. No primeiro, Bidu falhou na marcação, enquanto Hugo Souza saiu mal do gol e entregou o segundo.

Pela 3ª fase da pré-Libertadores, o Timão enfrentará Barcelona de Guayaquil com a ida no dia 5 de março, no Equador. A equipe paulista possivelmente viajará na próxima segunda-feira.

Antes disso, o Corinthians vai a campo no próximo domingo, diante do Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A decisão que define vaga na semifinal será disputada em jogo único na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília), com transmissão do UOL Play.

Como foi o jogo

O Corinthians entrou elétrico no jogo, abriu o placar, mas levou um empate relâmpago — e depois disso sofreu muito. O Timão ficou por duas vezes à frente do placar, com os gols Yuri e Bidu, mas não conseguiu segurar o placar por mais de cinco minutos. Na ânsia por acelerar a partida, muitos erros permitiram que o fraco time da UCV equilibrasse a partida.

A primeira etapa também foi marcada por uma confusão entre jogadores de ambas as equipes. O lateral Kendrys Silva, da Universidad Central, foi atingido por um copo d'água ao comemorar o primeiro gol da equipe venezuelana e ficou no chão sentindo dor. Na sequência, Hugo Souza cobrou agilidade para reiniciar a partida, e uma confusão generalizada se formou. Houve muita discussão, que só foi interrompida pela interferência da arbitragem.

Kendrys Silva é acertado por um copo de água durante comemoração em Corinthians x Universidad Central, duelo da Libertadores Imagem: NELSON ALMEIDA / AFP

Na busca pelo resultado, o Timão martelou muito, acabou cometendo erros defensivos, mas teve Yuri Alberto herói. A segunda etapa foi de muitas chances para a equipe de Ramón Díaz, que diversas vezes foi displicente nas finalizações, mas o artilheiro de 2024 encontrou o gol salvador aos 43 minutos.

Gols e lances importantes

De pé em pé até Yuri abrir o placar. O Corinthians começou tocando bola e, de pé em pé, chegou em Carrilo, que fez ótima jogada pela direita. O meia buscou a linha de fundo e cruzou, já perto da pequena área. Yuri Alberto estava marcado, mas antecipou os zagueiros para tocar a bola para o fundo da rede.

Resposta relâmpago da UCV para empatar. Os venezuelanos deixaram tudo igual no marcador três minutos depois. Zapata recebeu nas costas de Bidu e fez o cruzamento rasteiro, encontrando Cuesta completamente livre na pequena área. Ele chegou batendo de primeira para igualar o placar.

Zapata para em Hugo Souza. A UCV deu um baita susto no goleiro corintiano. Com perido, Cuesta cruzou para a chegada de Zapata na área. O ponta surgiu nas costas de Bidu e cabeceou firme, e Hugo se esticou todo para espalmar por cima do gol.

André Ramalho erra finalização de voleio (e sem goleiro). Garro bateu escanteio pela direita, e Cuesta se atrapalhou na hora de tirar a bola. André Ramalho pegou a sobra na esquerda, finalizou de voleio, e errou a meta enquanto o goleiro ainda tentava se levantar.

Matheus Bidu tira Corinthians do sufoco e faz 2x1. Memphis dominou na meia-lua, protegeu e girou bem para servir o lateral, que subia em velocidade. Bidu apareceu nas costas da zaga, dominou e bateu rasteiro, cruzado, para marcar.

Memphis fura feio. Matheuzinho salvou a saída de bola e jogou no meio da área, que estava bem povoada. Carrillo e Memphis tentaram finalizar, o holandês furou, mas ela sobrou em Yuri. Aos trancos e barrancos, o artilheiro bateu e acertou a rede pelo lado de fora.

Espalma, Hugo! A UCV colocou a bola na pequena área, Ortiz ganhou no alto e desviou. Hugo subiu muito, se esticou e salvou o segundo gol do Central em cima da linha em defesa espetacular.

Central empata em bola aérea. Solé bateu escanteio venenoso, e Hugo Souza saiu "catando borboletas" no ar. Nas costas do goleiro, o zagueiro Adrián Martínez apareceu livre para testar no fundo da rede, no cantinho esquerdo do goleiro.

Memphis Depay em ação durante Corinthians x Universidad Central, duelo da Libertadores Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Não foi dessa vez, Memphis... Memphis recebeu de Carrillo, dominou, deixou a marcação para trás e encheu o pé, mas o goleiro salvou no reflexo.

Que bomba na trave! Kendrys Silva dominou com liberdade próximo da intermediária e soltou uma bomba dali mesmo. Hugo foi buscar no canto esquerdo e desviou a trajetória da bola, que ainda carimbou a trave antes de sair.

Camisa 9 é herói! Yuri Alberto começou o lance girando no meio de campo, e a bola chegou em Garro. O argentino prendeu, jogou no meio da bagunça e achou o artilheiro, que soltou uma bomba de primeira. Golaço.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 2 UNIVERSIDAD CENTRAL

Data e horário: 26 de fevereiro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Competição: Pré-Libertadores -- 2ª fase

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Richard Ortiz e David Fuentes (COL)

Quarto árbitro: José Ortiz (COL)

VAR: Keiner Jiménez (COL)

Público: 44.643 pagantes (44.964 total)

Renda: R$ 2.857.071,20

Cartões amarelos: Yuri Alberto, José Martínez (COR); Kendrys Silva, Zapata, Yohan Cumana, Samuel Sosa (UCV)

Cartões vermelhos: sem ocorrências

Gols: Yuri Alberto (2'/1ºT e 43/2ºT); Juan Cuesta (5'/2ºT), Matheus Bidu (39/1ºT), Adrián Martínez (44'/1ºT)

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, André Carrillo (Talles Magno), Breno Bidon (Romero) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Alex Santana) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Universidad Central: Miguel Silva; Yohan Cumana (Magallán), Alfonso Simarra, Adrián Martínez (Meléndez) e Kendrys Silva; Juan M. Cuesta (Murillo), Francisco Solé, Alexander González e Juan C. Zapata (Daniel Carrillo); Charlis Ortiz e Granko (Sosa). Técnico: Daniel Sasso.