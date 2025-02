Corinthians sofre, mas vence UCV com gol de Yuri Alberto no fim e avança na Libertadores

O Corinthians está classificado para a terceira fase da Copa Libertadores de 2025. O Timão sofreu, mas foi salvo por Yuri Alberto nos minutos finais e venceu a Universidad Central-VEN nesta quarta-feira, por 3 a 2, na Neo Química Arena, garantindo sua vaga na próxima etapa da competição continental.

Na ida, em Caracas, os times haviam ficado no empate por 1 a 1. Os paulistas saíram na frente, através de André Carrillo, mas cederam a igualdade no segundo tempo e frustraram a torcida.

O adversário da equipe do Parque São Jorge na próxima fase será o vencedor do confronto entre Barcelona de Guayaquil e El Nacional. Independente do rival, o Corinthians, por estar melhor colocado no ranking da Conmebol, joga como mandante na volta. As partidas estão previstas para os dias 5 e 12 de março.

O Timão tem mais uma decisão pela frente. No domingo, a equipe de Ramón Díaz mede forças com o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O embate será definido em jogo único. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

O jogo

O Corinthians iniciou a partida em ritmo acelerado e abriu o placar logo aos dois minutos. José Martínez recebeu no lado direito, invadiu a área e cruzou para Yuri Alberto, que só completou para o fundo das redes.

A euforia levou dois minutos para acabar. Aos quatro, a UCV deixou tudo igual e jogou um balde de água fria no Timão. João Pedro Tchoca tinha o domínio da bola, mas afastou mal e viu o rival trabalhar a bola até ela chegar em Zapata. Ele deu um passe na medida para Juan Cuesta, que só teve o trabalho de chutar para o gol vazio.

Memphis Depay desperdiçou uma grande chance de colocar os mandantes em vantagem aos 20 minutos. Matheus Bidu chegou pela esquerda e tocou para o holandês, que acabou furando na pequena área. Aos 31, foi a vez de Matheuzinho carregar pela direita e finalizar por cima do gol, com perigo.

A Universidad Central voltou a assustar o Corinthians aos 34 minutos. Zapata recebeu cruzamento de Cuesta e cabeceou firme, mas parou em boa defesa de Hugo Souza.

O Timão abriu nova vantagem aos 39. Memphis Depay foi acionado na entrada da área, girou e tocou para Matheus Bidu, que tocou na saída do goleiro e marcou o segundo da equipe alvinegra. A UCV, no entanto, resistiu e empatou aos 44 minutos. Hugo Souza saiu mal em cobrança de escanteio dos venezuelanos e viu Adrián Martínez completar de cabeça para as redes. Clima tenso em Itaquera.

Segundo tempo

Pressionado pelo resultado, o Corinthians voltou ligado do intervalo e chegou com perigo aos quatro minutos. Matheus Bidu conduziu pela esquerda e cruzou para Memphis, que encheu o pé e obrigou o goleiro Miguel Silva a fazer boa defesa.

No lance seguinte, foi a vez de Rodrigo Garro receber na entrada da área e arriscar de fora da área. A bola passou rapando a trave. Aos 24, Adrián Martínez dominou com muita liberdade no meio-campo e chutou de longe, mas Hugo Souza se esticou e operou um milagre para salvar o Timão.

Yuri Alberto acabou com o sofrimento do torcedor corintiano aos 43 minutos da etapa final. Garro recebeu de Talles Magno na esquerda e encontrou o camisa 9, que girou sozinho na pequena área e estufou as redes.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 3 X 2 UNIVERSIDAD CENTRAL

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 25 de fevereiro de 2024, quarta-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilmar Roldan (COL)



Assistentes: Richard Ortiz (COL) e David Fuentes (COL)



VAR: Keiner Jiménez (COL)



Cartões amarelos: Yuri Alberto, José Martínez e Rodrigo Garro (Corinthians); Kendrys Silva, Zapata, Cumana e Sosa (UCV)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 44.964 torcedores



Renda: R$ 2.857.071,20

GOLS: Yuri Alberto, aos 2? do 1ºT (Corinthians); Juan Cuesta, aos 4? do 1ºT (UCV); Matheus Bidu, aos 39? do 1ºT (C0rinthians); Adrián Martínez, aos 44? do 1ºT (UCV); Yuri Alberto, aos 43? do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, Breno Bidon (Romero), André Carrillo (Talles Magno) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Alex Santana) e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz

UCV: Miguel Silva; Kendrys Silva, Adrián Martínez (Meléndez), Alfonso Simarra e Cumana (Magallán); Alexander González, Francisco Solé, Zapata (Carrillo) e Cuesta (Murillo); Alexander Granko (Samuel Sosa) e Charlis Ortíz.



Técnico: Daniel Sasso