Corinthians na Liberta: 'É jogar bola e ser menos celebridade', diz Casão

Alguns jogadores do Corinthians precisam jogar mais bola e ser menos celebridade na decisão contra o Universidad Central, nesta quarta (26), na Neo Química Arena, valendo vaga na terceira fase da Libertadores, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Não tem nem o que pensar, tem que classificar e jogando bem, dar uma amassada no time venezuelano, que é bem fraco.

O que está faltando no Corinthians é um pouco mais de empenho, dedicação, foco no jogo. Jogar mais bola e ser menos celebridade -- isso está faltando para alguns jogadores do Corinthians.

Walter Casagrande

Para o colunista, o Timão não pode passar sufoco contra o Universidad Central, que é sexto colocado no Campeonato Venezuelano.

O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1.

O Corinthians não pode pensar em classificar fazendo gol aos 44 minutos do segundo tempo e ganhando de 1 a 0, já vai ser problema se for assim.

Não tem como comparar, é um time semiamador contra o Corinthians com a folha salarial e os jogadores que têm.

Walter Casagrande

