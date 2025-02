Com três de Gonçalo Ramos, PSG atropela time da quarta divisão e vai à semifinal da Copa da França

Nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa da França, o Paris Saint-Germain visitou o Stade Briochin no Roazhon Park e atropelou por 7 a 0. Os gols foram marcados por João Neves, Gonçalo Ramos (3), Désiré Doué, Senny Mayulu e Dembélé.

Com o triunfo, a equipe comandada por Luis Enrique avançou à semifinal da competição. Para chegar até aqui, o PSG passou por Lens, Espaly e Le Mans. Agora, aguarda o sorteio para saber se irá encarar Reims, Union Sportive du Littoral de Dunkerque ou Cannes. Do outro lado, o Stade Briochin se despede do torneio.

O Paris Saint-Germain retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Lille, pela 24ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 17h05 (de Brasília), no Parc des Princes. No mesmo dia, o Stade Briochin encara o Blois, pela 15ª rodada da quarta divisão francesa. O jogo acontece às 14h30, no Fred-Aubert Stadium.

7?? buts et une qualification pour les demi-finales de la Coupe de France ! ??? #SBPSG (0-7) | #CDF pic.twitter.com/JFoGbwjx8z ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 26, 2025

O placar foi aberto aos 16 minutos, com João Neves. Dentro da área, o atleta aproveitou o rebote após a bola explodir na trave e completou para as redes.

Já aos 36, Gonçalo Ramos ampliou. Senny Mayulu levantou para o atacante, que apareceu livre de marcação para empurrar ao gol.

O jogador português não parou e fez o seu segundo na partida, desta vez aos quatro minutos da etapa final. Ele aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança de pênalti.

Aos dez, Désiré Doué anotou o quarto do Paris Saint-Germain. Com assistência de Gonçalo Ramos, o atleta, dentro da área, finalizou de canhota e acertou o canto esquerdo da meta.

Três minutos depois, Gonçalo Ramos apareceu para balançar as redes pela terceira vez na partida e registrar o seu primeiro hat-trick pela equipe francesa. Após o passe de Désiré Doué, o atacante finalizou de direita, desta vez no canto direito do gol.

Aos 21, Senny Mayulu aproveitou a assistência de Désiré Doué para marcar o sexto. Com uma finalização firme, o jogador acertou o alto do gol defendido por Franck L'Hostis.

Até que Dembélé, aos 40, fechou a conta. Após contra-ataque, Bradley Barcola soltou para o companheiro, que não perdoou ao acertar um belo chute com a perna direita.