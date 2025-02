Com treino tático e de finalizações, Palmeiras segue preparação para duelo contra o São Bernardo

Na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras avançou na preparação para a decisão contra o São Bernardo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Os atletas de linha abriram o treino com um trabalho de aproximação e marcação. Já os goleiros realizaram atividades simulando situações de jogo. No final, os jogadores aprimoraram dinâmicas táticas e técnicas, como inversões de bola, saídas, ultrapassagens e finalizações, somando uma hora e meia de trabalho.

Após as atividades, o meia uruguaio Emiliano Martínez falou de sua adaptação na equipe. O atleta, que foi anunciado no dia 24 de janeiro, entrou em campo quatro vezes pelo Campeonato Paulista, todas como titular.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

"Antes de tudo, estou muito feliz pela adaptação rápida que tive com a ajuda de todos aqui. Os preparadores físicos, os companheiros de elenco, todo mundo em geral, me ajudaram muito. Também estou muito feliz pela classificação do time", disse o camisa 32, que estava no futebol dinamarquês. "A principal diferença é a dinâmica e a qualidade dos jogadores daqui, que é diferenciada. Por isso, é a melhor liga da América do Sul e um bom desafio para mim também", disse.

"O vestiário aqui no Palmeiras é muito aberto, não são os gringos de um lado e os brasileiros do outro. Todo mundo interage com todo mundo, brincamos e isso ajuda muito para o grupo também", continuou.

O atleta, por fim, comentou o que pensa do duelo contra o São Bernardo.

"Vai ser um jogo muito difícil, brigado. Mas estamos preparados para isso, mentalmente e fisicamente, e vamos chegar da melhor maneira para o jogo", finalizou.

O Palmeiras se classificou na segunda posição do Grupo B, atrás do São Bernardo. Assim, o duelo contra o adversário será realizado no Estádio 1º de Maio. A bola rola neste sábado, às 20h30 (de Brasília).