Com menos de um mês, Neymar assume posto de garçom do Santos no ano e reforça papel criativo

O Santos fez diversas contratações na primeira janela de transferências do ano. O Peixe trouxe nomes conhecidos no futebol brasileiro, como Zé Ivaldo e Tiquinho Soares, e venceu a concorrência de rivais em outros negócios, como no de Rollheiser. Mesmo assim, nada supera o retorno de Neymar ao clube que o revelou.

Tanto em termos futebolísticos como em termos midiáticos, a volta de Neymar ao Santos após 12 anos é gigante. E se mesmo fora de campo o craque da Seleção Brasileira traz todos os olhos para si, o camisa 10 atrai toda a atenção ao desfilar dentro dos gramados.

Neymar retornou ao Santos como um jogador diferente, claro. Agora muito mais experiente e mais completo, o atleta tem feito um papel mais criativo em relação à sua primeira passagem pelo clube. Não à toa, em menos de um mês, ele assumiu o posto de garçom da equipe na temporada.

Em seis jogos disputados com a camisa do Santos nesta temporada, Neymar participou de cinco gols: balançou as redes duas vezes e deu três assistências. O astro ultrapassou Soteldo, que tem quatro jogos a mais e até então era o maior garçom do time no ano, tendo dois passes para gols.

Desse modo, aqueles que esperavam que Neymar fosse desempenhar uma função mais goleadora - que mostrou em seus primeiros anos de clube - podem se frustar. Durante a passagem pelo futebol europeu, ele se tornou mais um meia-atacante do que um ponta. E em sua volta ao clube santista, tem reforçado o papel criativo.

De acordo com dados do Sofascore, o craque precisa de somente 86 minutos para contribuir para um gol. O Menino da Vila já distribuiu 21 passes decisivos desde que retornou ao Peixe, criou cinco grandes chances, acertou 13 dribles e ainda sofreu 19 faltas.

Neymar já é o melhor jogador atuando no Brasil? ?? Separamos os números e lideranças em diversas estatísticas desde a reestreia pelo Santos! ? pic.twitter.com/AFA6LhKNkO ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 24, 2025

Segundo a plataforma de estatísticas, Neymar também é o jogador com mais passes decisivos da Série A desde a reestreia pelo Santos. Ainda é o atleta com mais passes diretos para a área rival, com 51.

O astro foi anunciado pelo Alvinegro Praiano no último dia 31 de janeiro, e fez sua reestreia pelo clube no dia 5 de fevereiro, no empate em 1 a 1 contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista. Embora não tenha participado de gols, Neymar já mostrou o porquê de ser diferente nos 45 minutos que disputou.

Já contra Novorizontino e Corinthians, Neymar passou em branco e não mostrou o brilho costumeiro. Foi contra o Água Santa que o craque começou a pegar ritmo e deu seu primeiro show na temporada: converteu pênalti com maestria e ainda deu a assistência para o gol de Guilherme, que confirmou a vitória santista por 3 a 1.

Depois, o camisa 10 voltou a mostrar todo seu futebol na vitória de 3 a 0 contra a Inter de Limeira, na última rodada do Paulistão. O Menino da Vila participou dos três gols - anotou um golaço olímpico e assistiu os dois tentos marcados por Tiquinho Soares.

O desempenho de Neymar com a camisa do Santos também pode colocá-lo de volta aos radares de Dorival Júnior, atual técnico da Seleção Brasileira. A última convocação do craque foi em outubro de 2023.

O foco do camisa 10 no momento, porém, são as quartas de final do Campeonato Paulista. O Santos enfrenta o Red Bull Bragantino em jogo único neste domingo, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.