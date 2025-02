Com gol de Endrick, Real Madrid bate Real Sociedad e sai em vantagem nas semifinais da Copa do Rei

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Rei da Espanha, o Real Madrid visitou o Real Sociedad no Estádio Anoeta e venceu por 1 a 0. O brasileiro Endrick foi quem balançou as redes para a equipe visitante.

Com o triunfo, o Real Madrid leva a vantagem mínima no agregado e precisa de apenas um empate para carimbar seu passaporte direto à final da competição. Em caso de derrota por um gol, a decisão vai para os pênaltis. O classificado enfrentará o vencedor entre Barcelona e Atlético de Madrid na grande decisão.

O Real Madrid volta aos gramados no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), quando visita o Betis, no Estádio Benito Villamarín. No domingo, às 12h15, o Real Sociedad visita o Barcelona, no Camp Nou. Ambos os duelos serão válidos pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

O primeiro e único gol da partida foi marcado aos 19 minutos do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque rápido, Bellingham recebeu e já acertou lançamento longo para Endrick, que venceu o marcador na velocidade e, na saída do goleiro adversário, finalizou de bico para marcar.

Aos cinco minutos do segundo tempo, o Real Madrid quase aumentou a diferença. Ao receber passe de Camavinga na entrada da área, Endrick ajeitou para a canhota e arrematou forte, mas acertou a trave.