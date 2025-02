Com Brazão de volta, Santos se reapresenta e inicia preparação para duelo com Bragantino

O Santos se reapresentou no CT Rei Pelé, nesta quarta-feira, após dois dias de descanso. Desta forma, o elenco iniciou a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

A grande novidade foi Gabriel Brazão. O goleiro está recuperado de lombalgia e treinou normalmente com o restante do grupo nesta manhã. Ele foi desfalque na vitória de 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, no último domingo. Na ocasião, João Paulo foi titular.

Além do arqueiro, o técnico Pedro Caixinha deve contar com outros dois reforços. Os atacantes Benjamín Rollheiser e Deivid Washington já podem ser inscritos no Estadual. A diretoria tem até sexta-feira para regularizá-los.

Outro jogador que pode pintar como novidade é Thiago Maia. O volante chegou em São Paulo na última terça-feira e deve começar a treinar com o grupo nos próximos dias.

O Santos tem mais três sessões de treinos antes de enfrentar o Bragantino. O duelo está marcado para domingo, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. Quem vencer vai à semifinal. Em caso de empate, o duelo vai aos pênaltis.