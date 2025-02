Ceni comemora classificação e anseia por Bahia na fase de grupos da Libertadores: "Próximo sonho"

O Bahia voltou a vencer o The Strongest nesta terça-feira, por 3 a 0, e se classificou para a terceira fase da Libertadores. Técnico do Tricolor Baiano, Rogério Ceni celebrou classificação e disse que sonha em ver a equipe na fase de grupos da competição.

Os comandados de Ceni encontraram o primeiro gol no final da etapa inicial e mataram o jogo no segundo tempo, com um jogador a mais. O treinador destacou o empenho do time durante os jogos, principalmente na ida, quando saiu de campo com um importante empate em 1 a 1.

"Eu acho que tem que se valorizar o que fizemos lá, principalmente no primeiro jogo. O time foi focado durante todo o tempo, sofreu um pouco para conseguir as oportunidades no primeiro tempo, conseguiu o gol de vantagem e a expulsão, e aí já no início do segundo tempo definiu o placar. No final, eu achei que baixamos muito o ritmo, deveríamos ter continuado tentando fazer gols no adversário. Mas conseguimos o objetivo. Os jogadores conseguiram levar o Bahia para a próxima fase", comentou, em coletiva após o jogo.

Campeão como jogador, Rogério destacou que seu próximo sonho é ver o Bahia na fase de grupos da Libertadores. Antes, a equipe ainda tem que bater Boston River-URU ou Ñublense-CHI para conquistar a vaga.

"Eu fico feliz mesmo, de coração. Eu pude jogar mais de uma centena de vezes essa competição, entre atleta e treinador. Quando você vê na placa glória eterna, porque você é lembrado para sempre no clube que você ganhou essa competição. Fico feliz por viver essa situação de novo, até para a gente é emocionante vir para uma competição como essa, imagina para jogadores que nunca jogaram e estão tendo a oportunidade esse ano. Meu próximo é sonho é ver o Bahia na fase de grupos. Esse é o próximo passo", afirmou.

Agora o Bahia vira a chave para a semifinal do Campeonato Baiano. Neste sábado, o Tricolor de Aço recebe o Jacuipense, na Fonte Nova, pelo jogo de ida. Ceni relembrou os tempos de jogador para salientar a importância da vitória.

"Para mim é muito simples. Eu trabalho todo dia para vencer o próximo jogo. Para mim não importa qual é a competição. Eu fui campeão do mundo contra o Liverpool (pelo São Paulo) e joguei, se não me engano, o jogo de volta contra o Sertãozinho, pelo Campeonato Paulista, e a minha vontade vencer era a mesma. E continua assim. Nós temos que vencer o próximo jogo, essa é a única coisa que importa, e eu espero que os jogadores tenham essa mesma mentalidade", ressaltou.