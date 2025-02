Botafogo x Racing: veja prováveis escalações e onde assistir à final da Recopa

Após perder por 2 a 0 o confronto de ida na Argentina, o Botafogo tenta se recuperar para ser campeão da Recopa Sul-Americana. O time recebe o Racing a partir das 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Onde assistir: a final entre Botafogo e Racing terá transmissão da ESPN (TV Fechada) e Disney+ e Zapping (Streaming).

Para dar a volta olímpica, o Botafogo precisa vencer por três ou mais gols de vantagem, algo que ainda não conseguiu em 2025. Se devolver um triunfo por dois tentos de diferença, o Glorioso forçará a prorrogação.

Cláudio Caçapa, técnico do Botafogo, se recusa a jogar a toalha na luta pelo título.

"Confio demais no meu grupo e na vontade de todos aqui. O Botafogo quer ser campeão da Recopa e vamos fazer de tudo para que isso aconteça", disse o comandante alvinegro.

Para este jogo, Cláudio Caçapa ainda não adiantou a escalação. Jair deve ocupar um lugar na zaga, compondo dupla com Alexander Barboza. O atacante Artur, livre de lesão na coxa esquerda, reaparece no ataque, formando trio com Matheus Martins e Igor Jesus. O desfalque fica por conta do lateral esquerdo Cuiabano, expulso após entrar no segundo tempo do jogo de ida. Assim, o volante Gregore volta ao time titular.

Pelo lado do Racing, o técnico Gustavo Costas espera uma guerra no Brasil.

"Nossos jogadores sabem que será uma guerra, pois ainda faltam muitos minutos e o Botafogo não vai desistir do título. O confronto continua em aberto", disse ele.

A boa notícia para os argentinos fica pela recuperação do volante Luciano Vietto, que foi substituído no jogo de ida por conta de dores na coxa esquerda. Ele se recuperou e vai defender o Racing nesta quinta-feira.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-BRA X RACING-BRA

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 27 de fevereiro de 2025 (Quinta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)



Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)



VAR: Juan Soto (Venezuela)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Jair e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Jefferson Savariano; Artur, Igor Jesus e Matheus Martins



Técnico: Cláudio Caçapa

RACING: Gabriel Arias, Di Cesare, Colombo e Quirós; Martirena, Nardoni, Zuculini e Gabriel Rojas; Luciano Vietto, Maximiliano Salas e Adrián Martínez



Técnico: Gustavo Costas