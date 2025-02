Boca Juniors sofre nos pênaltis, cai para Alianza e é eliminado da Libertadores

O Alianza Lima surpreendeu na Copa Libertadores. O time peruano eliminou, na terça (25), o gigante Boca Juniors na segunda fase em uma dramática disputa de pênaltis por 5 a 4, em Buenos Aires.

Diante de cerca de 54 mil espectadores em La Bombonera, a equipe peruana conseguiu o feito graças ao goleiro Guillermo Vizcarra, melhor jogador da partida, que defendeu o quinto pênalti, cobrado por Alan Velasco, após cinco chutes de seus companheiros.

O Boca venceu por 2 a 1 após noventa minutos e empatou o confronto no placar agregado — o Alianza Lima havia vencido por 1 a 0 no jogo de ida.

Os gols argentinos saíram com Miguel Trauco (contra) aos 5 minutos e com Kevin Zenón, já no 2° tempo. O veterano atacante argentino Hernán Barcos marcou o gol do Alianza Lima aos 19 minutos.

Nas penalidades, melhor para os peruanos, que venceram por 5 a 4.