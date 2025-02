Benfica vence o Braga e avança à semifinal da Taça de Portugal

O Benfica venceu o Braga por 1 a 0 nesta quarta-feira, em partida única pelas quartas de final da Taça de Portugal, no Estádio da Luz. Pavlidis foi o autor do gol do triunfo.

Assim, o Benfica vai enfrentar o Tirsense, equipe da quarta divisão, na semifinal do torneio. O duelo de ida acontece na semana do dia 2 de abril, enquanto a volta acontece na semana do dia 22. Por sua vez, o Braga dá adeus à Taça de Portugal desta temporada.

O Benfica volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Barcelona, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz. Por sua vez, o Braga enfrenta o Rio Ave, no Estádio dos Arcos, às 17h30 de domingo. O duelo é válido pela 24ª rodada do Português.

O gol dos mandantes saiu aos 39 minutos do primeiro tempo. Samuel Dahl roubou a bola no campo de ataque e tocou para Pavlidis, que dominou e bateu no canto esquerdo, sem chances para o goleiro Hornícek.