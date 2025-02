Barcelona tem aval da Fifa para transferência de Vitor Roque, mas Palmeiras mantém cautela

A negociação entre Barcelona e Palmeiras pela transferência do atacante Vitor Roque ao time brasileiro avançou nesta quarta-feira. O jogador, atualmente, defende o Real Betis, por empréstimo. Depois do negócio ser vetado pela La Liga, o time catalão recebeu da Fifa o aval para dar sequência à transação.

Com a liberação da entidade máxima do futebol, o Palmeiras corre para concluir todas as burocracias até esta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, data do fechamento da janela de transferências do Brasil para o mercado internacional. A informação foi publicada primeiro pelo Uol.

A Gazeta Esportiva ainda apurou que o negócio não está fechado e que a diretoria do Verdão segue cautelosa. O clube tem ciência de que não será fácil concluir a operação.

Na última segunda-feira, a La Liga avisou o Barcelona que não iria autorizar a transferência de Roque, que está emprestado ao Real Betis, ao Verdão, por questões burocráticas. De acordo com o protocolo da entidade, o jogador teria de ser "devolvido" ao Barcelona com a janela de transferências espanhola aberta para concretizar a rescisão do contrato.

Barcelona e Palmeiras, então, discordando da La Liga, acionaram a Fifa para tentar reverter a situação e conseguiram o parecer favorável nesta quarta-feira. Atualmente, Vitor Roque está emprestado ao Betis, com contrato válido até junho deste ano.

Chegaram ao Palmeiras cinco reforços para esta temporada. São eles: os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, o meio-campista Emiliano Martínez e os atacantes Facundo Torres e Paulinho. Vitor Roque chegaria para preencher a lacuna do "camisa 9".