Arthur Elias analisa período de treinos da Seleção feminina em 1ª Data Fifa do ano

Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira feminina, falou sobre o período de treinos na Granja Comary, no Rio de Janeiro, durante a primeira Data Fifa de 2025. O treinador fez um saldo positivo do trabalho, que contou com as 30 atletas convocados.

"Balanço muito positivo dessa convocação, onde conseguimos desenvolver ainda mais nosso modelo de jogo com o número de 30 atletas, muitas delas que ainda estão no final de pré-temporada, então com certeza elas vão voltar muito bem para os clubes. A gente não teve nenhum tipo de intercorrência e também seguimos fortalecendo a nossa unidade e identidade", disse Arthur Elias à CBF.

O comandante pôde trabalhar a equipe com foco nos amistosos contra os Estados Unidos, fora de casa, em abril. Ele destacou a evolução das atletas, principalmente na parte tática.

A primeira convocação do ano tá chegando ao fim... Um período de muito trabalho para começar 2025 da melhor forma! Vamos por mais! ??? pic.twitter.com/7yAeh7WGMP ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) February 25, 2025

"Foi uma evolução muito grande nas ideias e na execução do nosso time com a posse de bola, ou seja, nosso comportamento ofensivo e as transições. As atletas corresponderam muito bem. Nossa invasão de área, como nos distribuímos no terço final, também foi muito proveitosa", afirmou.

A CBF promoveu nos últimos quatro dias de convocação uma imersão de profissionais dos clubes da Série A1 do Campeonato Brasileiro. Arthur Elias destacou a importância da iniciativa, que possibilitou trocas e experiências entre a comissão técnica da Seleção e os funcionários das equipes.

"Foi uma ação inédita da CBF e para mim um sucesso. A troca foi muito verdadeira, tanto da Comissão Técnica da Seleção para os clubes, quanto dos clubes conosco. Eles trouxeram ideias que também nos fizeram refletir sobre o trabalho deles, entender mais a realidade dos clubes e o que as jogadoras têm como orientação nos seus respectivos times", pontuou.