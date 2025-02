Arne Slot pega dois jogos de gancho por confusão após a partida entre Liverpool e Everton

O técnico do Liverpool, Arne Slot, foi suspenso por duas partidas nesta quarta-feira por sua conduta com os árbitros após o tumultuado clássico em Merseyside, contra o Everton, em jogo válido pelo Campeonato Inglês.

Slot admitiu que "agiu de maneira imprópria" ao se dirigir ao árbitro da partida e ao auxiliar" após o empate de 2 a 2 no Goodison Park, em 12 de fevereiro, informou a Associação de Futebol da Inglaterra (FA na sigla em inglês).

Além de confirmar a suspensão, uma comissão reguladora independente da entidade informou ainda que multou o técnico holandês em 70 mil libras, (algo em torno de R$ 500 mil).

Slot recebeu um cartão vermelho por sua conduta após a partida e desde então disse que se arrependeu de suas ações. Após o jogo, o comandante do Liverpool pareceu apertar agressivamente a mão do árbitro Michael Oliver e fazer alguns comentários ao juiz em meio ao caos que tomou conta do gramado.

Na partida, James Tarkowski marcou o gol de empate para o Everton no oitavo minuto dos acréscimos. No entanto, apenas cinco minutos de tempo adicional tinham sido concedidos.

o comandante holandês foi uma das quatro pessoas a receber cartão vermelho após o duelo. Seu assistente, Sipke Hulshoff, e dois jogadores (Curtis Jones, do Liverpool, e Abdoulaye Doucoure, do Everton) também foram advertidos. Após o apito final uma briga generalizada entre atletas, treinadores, comissários e até policiais tomou conta do gramado.

A comissão multou ainda o Everton em 65 mil libras (pouco mais de R$ 475 mil) e o Liverpool em 50 mil libras (aproximadamente R$ 365 mil) por não "garantir que seus jogadores e ocupantes da área técnica não se comportassem de forma devida após a partida".