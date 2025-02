Arias valoriza placar elástico do Fluminense contra o Águia de Marabá e projeta sequência da temporada

O Fluminense avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. Os tricolores fizeram 8 a 0 no Águia-PA, nesta quarta-feira, no Mangueirão.

O meia Arias marcou um dos gols dos cariocas e destacou a boa atuação da equipe na partida: "É difícil você fazer um resultado como este. A gente sabe que não existe jogo fácil na Copa do Brasil", afirmou.

A selfie do gol 97 e 98 LL pic.twitter.com/GMYyw0JwSg ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 27, 2025

"Nós estudamos o Águia, é um time bom. Sabemos que jogar aqui neste estádio é difícil, pelas condições climáticas, mas fizemos um bom jogo e dá ânimo para a sequência dos jogos" concluiu.

Na próxima fase, o Fluminense terá pela frente o Caxias-RS. A partida será em Caxias Sul em data a ser definida pela CBF.

Agora, os tricolores voltam a pensar no Campeonato Carioca. A equipe inicia a semifinal do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, neste domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã.