América-MG perde do Cascavel e é eliminado na primeira fase da Copa do Brasil

O América-MG perdeu do Cascavel por 1 a 0 nesta quarta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil, no Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta. Lucas Serafini foi o autor do gol da classificação.

Assim, o Cascavel vai enfrentar o Aparecidense na segunda fase. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, em Aparecida de Goiânia. Por sua vez, o América-MG dá adeus à Copa do Brasil deste ano.

A equipe mineira volta a campo no sábado, dia 8 de março, às 16h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, no Mineirão.

O gol dos mandantes saiu aos 31 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Geovane desviou de cabeça na primeira trave e a bola sobrou para Lucas Serafini, que empurrou para o gol.