Águia de Marabá x Fluminense: onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Águia de Marabá e Fluminense duelam nesta quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O duelo não será realizado no estádio Zinho de Oliveira, do Águia de Marabá, por conta da capacidade inferior a quatro mil pessoas. A CBF determinou que a partida fosse realizada no Mangueirão.

As duas equipes já se enfrentaram na Copa do Brasil de 2009, com uma vitória para cada lado. O Flu acabou se classificando por conta do critério dos gols fora de casa.

A equipe dirigida por Mano Menezes vem de vitória por 3 a 2 diante do Bangu e avançou às semifinais do Carioca. O Tricolor enfrentará o Volta Redonda na semifinal.

Já o Águia de Marabá vem de um empate em 0 a 0 diante do Independente pelo Campeonato Paraense. A equipe é a quinta colocada da competição, com 11 pontos.

Águia de Marabá x Fluminense -- Copa do Brasil