Vitória elimina Maranhão e encara o Náutico na segunda fase da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, em confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil, o Vitória visitou o Maranhão no Estádio Governador João Castelo e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Gabriel Baralhas.

Com o resultado positivo, o Leão da Barra carimbou seu passaporte à segunda fase da competição, onde enfrentará o Náutico, na quarta-feira (5), ainda sem horário definido. Do outro lado, com a derrota, o Maranhão se despede do torneio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Vito?ria (@ecvitoria)

O Vitória retorna aos gramados neste sábado, contra o Atlético-BA, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro. No mesmo dia, mas pela quinta rodada do Campeonato Maranhense, o Maranhão encara o IAPE. O jogo acontece às 16h, no Estádio Governador João Castelo.

O gol

O tento do triunfo saiu aos 36 minutos da etapa final, com Gabriel Baralhas. Após linda jogada de Janderson, o atleta recebeu do companheiro e bateu colocado para o fundo das redes.