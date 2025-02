Veja quem deve sair e até quando o Santos tem para inscrever reforços no Paulistão

Depois de garantir a liderança do Grupo B, o Santos se prepara para as quartas de final do Campeonato Paulista. E o clube terá novidades para enfrentar o Red Bull Bragantino.

Já anunciados pela diretoria, os atacantes Benjamín Rollheiser e Deivid Washington podem, enfim, ser inscritos na torneio. Além deles, o volante Thiago Maia é aguardado nos próximos dias para assinar contrato.

Para os três entrarem, contudo, três precisam sair. Ao todo, cada clube tem até quatro mudanças para fazer na lista A. Para alívio da comissão técnica, três jogadores inseridos inicialmente na relação já saíram do Santos. São eles: Patrick, Lucas Braga e Wendel Silva.

Ou seja, Rollheiser, Deivid Washington e Thiago Maia devem ocupar a vaga destes três. O Peixe tem até sexta-feira, dia 28 de fevereiro, para inscrevê-los.

O duelo com o Red Bull Bragantino está marcado para domingo, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. Quem vencer vai à semifinal. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.