Veja quando foi a última vitória do Botafogo por 3 gols de diferença

O Botafogo tem a dura missão de reverter a derrota do jogo de ida contra o Racing, da Argentina, para conquistar a Recopa. O time carioca precisa fazer três gols de diferença no tempo normal para comemorar o título, algo que ainda não aconteceu em 2025.

A última vez que o Botafogo conseguiu vencer por essa margem foi no ano passado. Na ocasião, o time venceu o Vasco por 3 a 0 pelo Brasileirão, com gols de Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos ? os dois últimos nem sequer mais fazem parte do elenco botafoguense.

Em 2025, o Botafogo conseguiu duas vitórias por dois gols de diferença, resultado que levaria a decisão para os pênaltis. O resultado ocorreu em jogos do Campeonato Carioca, contra o rebaixado Bangu e a Portuguesa ? ambas por 2 a 0.

O ataque botafoguense não fez três gols em nenhum jogo da temporada. Para piorar, a fase do Botafogo em 2025 é bem diferente do sucesso alcançado no ano anterior. O Glorioso perdeu o título da Supercopa Rei para o Flamengo e caiu na primeira fase do Campeonato Carioca.