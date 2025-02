Vasco faz mistério sobre utilização de reforços diante do Flamengo

O Vasco oficializou contratações importantes na semana passada: os atacantes Benjamín Garré e Nuno Moreira. Mas a presença da dupla no final de semana no primeiro duelo contra o Flamengo, pela semifinal do Campeonato Carioca, é tratada com cautela no clube.

O técnico Fábio Carille espera, em primeiro lugar, a regularização dos atletas e a inscrição no Campeonato Carioca. Ainda por cima, irá analisar a situação de ambos durante os treinamentos, sobretudo na questão física e de adaptação.

"Eles têm até quinta para serem inscritos. Precisamos de calma, ver a adaptação, o que a semana vai nos mostrar", comentou o treinador.

O argentino Benjamín Garré vinha atuando pelo Krylya Sovetov, da Rússia, onde anotou 13 gols e quatro assistências em 58 jogos.

Nuno Moreira defendia o Casa Pia, de Portugal. Ele entrou em campo 38 vezes pela equipe e marcou 11 gols, além de contribuir com sete assistências.