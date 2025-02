Vasco decide enfrentar o Flamengo no Nilton Santos pelo Carioca; veja data e horário

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou, nesta terça-feira, os locais e horários das semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco, mandante do primeiro confronto contra o Flamengo, decidiu levar a partida para o Estádio Nilton Santos, do Botafogo, neste sábado (1), às 18h (de Brasília). Já o segundo jogo, com mando rubro-negro, acontecerá no Maracanã, no dia 8 de março, também às 18h.

Para a escolha do Nilton Santos, o Vasco argumentou que as condições comerciais oferecidas para atuar no Maracanã não eram favoráveis, o que motivou a decisão de jogar na casa do Botafogo. O gerente de relações institucionais do Flamengo, Dekko Roisman, criticou a postura cruzmaltina.

"A gente preferiu os dois jogos no Maracanã para ser mais atraente, ter mais gente, bater recorde de público como foi em 2024. Mas o Vasco foi irredutível mesmo com as ponderações do Bepe (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios), da televisão e da Ferj e quis manter o jogo no Engenhão", afirmou. Ele também mencionou a polêmica sobre o gramado sintético. "Até semana passada, o Coutinho participou da campanha liderada pelo Neymar contra a grama sintética. Agora o Vasco toma a decisão de jogar na grama sintética", disse.

O diretor-executivo do Vasco, Marcelo Sant'Ana, justificou a escolha do clube ao optar pelo Nilton Santos. "A gente pode ter preferência ou outra individual, mas o interesse coletivo tem que ser preservado. Então, os jogadores do Vasco são maduros o suficiente. O debate sobre a grama sintética é válido, agora o Nilton Santos tem grama homologada pela Fifa, joga Brasileirão, Libertadores. Não há impeditivo, como outros estádios têm grama sintética. Os clubes têm que ter definição se é possível ou não, se é o ideal ou não é o ideal. Senão cada um vai pontuar sua individualidade e não se chega a um consenso", completou.

?? Próximo jogo do Gigante da Colina pelo Campeonato Carioca!

?? Semifinal - Ida ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/1rMf6AzQEG ? Vasco da Gama (@VascodaGama) February 25, 2025

Além do clássico entre Vasco e Flamengo, o outro confronto das semifinais do Carioca será entre Fluminense e Volta Redonda. O primeiro jogo acontecerá no domingo (2), às 18h, no Maracanã. A partida de volta, com mando do Volta Redonda, está programada para o dia 9 de março, mas ainda sem definição do local.

Por terem feito as melhores campanhas na Taça Guanabara, Flamengo e Volta Redonda têm a vantagem do empate no agregado para avançar à final. Na decisão do Carioca, porém, não há vantagem de empate, apenas o direito de mando na segunda partida para a equipe de melhor campanha.

Confira programação da semifinal do Campeonato Carioca:

Ida:



Vasco x Flamengo - sábado (1) às 18h - Nilton Santos



Fluminense x Volta Redonda - domingo (2) às 18h - Maracanã

Volta:



Flamengo x Vasco - sábado (8) às 18h - Maracanã



Volta Redonda x Fluminense - domingo (9) às 18h - Raulino de Oliveira