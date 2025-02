Vasco anuncia atacante português Nuno Moreira; veja detalhes

O Vasco da Gama anunciou a contratação do atacante português Nuno Moreira, com contrato válido até dezembro de 2027. Ele será o camisa 17 da equipe carioca. O Gigante da Colina pagou 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 21,1 milhões) para o Casa Pia, de Portugal.

Nuno Moreira foi revelado pelo Sporting em 2020, contudo, não chegou a atuar profissionalmente pela equipe e foi para o Vizela, também de Portugal. Entre 2021 e 2024 na equipe, o atacante jogou 86 vezes e contribuiu com cinco gols e nove assistências.

Após a passagem pelo Vizela, o atacante foi ao Casa Pia em janeiro de 2024. Na nova equipe, o atacante teve a melhor fase da carreira. Em 38 jogos, foram 11 gols e sete assistências. Além disso, o atleta conquistou o prêmio de melhor jogador do Campeonato Português em janeiro de 2025.

Nuno Moreira é o sétimo reforço do Vasco na temporada. Apesar de atuar pelos dois lados do campo, o atacante português tem preferência pela ponta esquerda. O jogador chega para brigar por posição com David, Garré e Jean Meneses. Porém, Fábio Carille também pode utilizar o atleta no lado direito, onde a equipe carioca só tem Adson e Rayan.

O Vasco da Gama avançou às semifinais do Campeonato Carioca, na quarta posição, com 17 pontos. O Gigante da Colina enfrenta o Flamengo, com jogo de ida no próximo sábado, com horário e local a definir.