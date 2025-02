Transmissão ao vivo de Barcelona x Atlético de Madrid: veja onde assistir

Barcelona e Atlético de Madrid duelam hoje (25), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Barcelona (ESP), pela partida de ida da semifinal da Copa do Rei.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O duelo de volta está marcado para o dia 2 de abril. O vencedor desta semifinal enfrentará quem avançar entre Real Madrid e Real Sociedad.

O Barcelona avançou à semifinal ao eliminar o Valencia. Sob o comando de Hansi Flick, a equipe culé vive momento positivo no torneio, somando 14 gols marcados e apenas um sofrido nos últimos três jogos do mata-mata.

O Atlético de Madrid também chega embalado, com dez gols anotados nas três partidas anteriores da Copa do Rei. Na fase de quartas de final, o time de Diego Simeone não tomou conhecimento do Getafe e aplicou uma goleada por 5 a 0.

Na briga pelo título de La Liga, Barcelona e Real Madrid seguem empatados com 54 pontos, com a equipe catalã levando vantagem nos critérios de desempate. Logo atrás, o Atlético de Madrid ocupa a terceira posição, com 53 pontos.

Barcelona x Atlético de Madrid -- Copa do Rei