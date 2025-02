Thiago Maia valoriza retorno de Neymar ao Santos e opina sobre gramado sintético: "Não gosto"

A chegada de Neymar ao Santos virou assunto no mundo todo. Reforços do Peixe para esta temporada, inclusive, admitiram publicamente que a possibilidade de jogar com o craque da Seleção Brasileira pesou na escolha pelo clube da Baixada Santista. E para Thiago Maia, o sentimento de ter o camisa 10 de volta ao Brasil é o mesmo.

O volante está próximo de assinar contrato com o Santos e jogar ao lado de Neymar. Na tarde desta terça-feira, Thiago Maia desembarcou no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e comemorou o retorno do astro ao futebol brasileiro após 12 anos.

"Ah cara, acho que não só o pessoal que está jogando com ele no Santos, mas todo o futebol brasileiro está feliz pela volta dele. Isso só mostra o quanto o nosso futebol é bem visto, bem valorizado. Com a chegada dele, tenho certeza que deu um 'up' ainda maior", afirmou o jogador em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

O Santos se reforçou bem nesta janela de transferências. Caso a contratação de Thiago Maia de fato se concretize, o Alvinegro Praiano chegará ao 12º reforço neste início de ano. Além de Neymar, chegaram os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral direito Leo Godoy, o volante Zé Rafael, os meias-atacantes Thaciano, Barreal e Rollheiser, e os atacantes Tiquinho Soares, Deivid Washington e Gabriel Veron.

Thiago Maia, assim, se vê esperançoso de que o Santos voltar a assumir o protagonismo no futebol brasileiro - especialmente, é claro, com a ajuda de um craque como Neymar.

Thiago Maia desembarcou no Aeroporto de Congonhas nesta terça-feira e está perto de fechar com o Santos

"Espero que sim (se o clube pode voltar ao topo do futebol com Neymar). O Santos não merecia o que aconteceu no ano passado (disputa da Série B pela primeira vez na história). O Santos tem que se manter sempre em cima. Então, torço para que tudo se resolva e, se for para ficar, que eu possa ajudar o clube", afirmou o atleta.

Por fim, o volante também compartilhou sua opinião sobre o debate do gramado sintético X natural, que rodou o futebol brasileiro na última semana.

"Particularmente, eu não gosto (do sintético). Eu sou um cara que tem o joelho operado, e o pós-jogo da grama sintética é sempre bem difícil. Está bem em alta essa pauta, mas particularmente a gente (jogadores) não gosta. Espero que tudo possa se resolver", concluiu o jogador.

Thiago Maia iniciou foi revelado nas categorias de base do Santos e recebeu a sua primeira chance no profissional em 2014. Ele disputou 122 partidas pela equipe santista, marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências.

Em 2017, então, o volante foi negociado com o Lille, da França. Três anos depois, retornou ao Brasil para vestir a camisa do Flamengo. Já em março de 2024, foi negociado com o Internacional, clube que defendeu desde então.