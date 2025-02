Thiago Maia chega a São Paulo para fechar com Santos e celebra: 'Novela não acabava'

O Santos está próximo de fechar a contratação de mais um reforço para a temporada. De malas prontas, o volante Thiago Maia desembarcou em São Paulo nesta terça-feira, no Aeroporto de Congonhas, para realizar exames médicos e assinar com o Peixe.

Thiago Maia desembarcou no aeroporto de forma discreta, sem alarde. O jogador recebeu todo o carinho de seus pais. O pai do jogador, inclusive, usava um boné com o escudo do Peixe na cabeça.

Apesar do desembarque em São Paulo, Thiago Maia ainda evitou falar como jogador do Santos. Conforme revelado pelo presidente Marcelo Teixeira na última segunda-feira (24), o Flamengo exigiu novas garantias bancárias no negócio, e o Peixe corre para viabilizar tais detalhes.

"Primeiro tem que resolver (os detalhes). Eu acho que essa semana resolve. A expectativa é alta, espero que seja bom para todo mundo. É (um momento) de muita felicidade", declarou o jogador em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, após o desembarque.

O volante ainda celebrou o fim da 'novela', como colocado por ele. "Uma novela que, para mim, não acabava nunca, mas creio que essa semana vai se resolver e tudo vai ficar bem", complementou o volante.

A negociação entre Santos, Flamengo e Inter já se arrasta por um bom tempo. Para convencer o Colorado a liberar Thiago Maia, o Alvinegro Praiano assumiu a dívida do clube do Sul com o Rubro-Negro, que aceitou receber esse valor de forma parcelada.

Para não correr nenhum risco de ficar sem o dinheiro, no entanto, o Flamengo exigiu essas garantias ao Peixe para liberar o volante.

A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra nesta sexta-feira (28). Portanto, o Santos tem até o final da semana para acertar os detalhes e finalizar a chegada de Thiago Maia. A data-limite para inscrição de reforços no Paulistão, inclusive, também é sexta-feira (28).

Thiago Maia iniciou a carreira nas categorias de base do Santos e recebeu a sua primeira chance no profissional em 2014. Foram 122 partidas pela equipe paulista, além de quatro gols e quatro assistências. O jogador também acumula passagens por Lille, da França, Internacional e Flamengo.