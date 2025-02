Teixeira vê Santos ganhando força para fase final do Paulista, mas diz: "Existem clubes à frente"

O Santos encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista embalado. São três vitórias seguidas. Com isso, o time ficou na liderança do Grupo B, com 18 pontos. Na visão do presidente Marcelo Teixeira, o Peixe vem em uma evolução, mas não é favorito ao título.

"O Santos está crescendo, mas saiu da Série B há meses atrás. Isso é uma tendência natural, que o Santos siga seja com esse processo de reconstrução, que não é de um dia para a noite. Tem clubes trabalhando a mais tempo, com resultados diferentes. O Santos vem crescendo durante a competição, tem um elenco mais forte e isso pode ser decisivo diante do que pode acontecer nessas fases do Paulista. A responsabilidade sempre existe, queremos disputar campeonatos, mas temos que reconhecer também que existem clubes a frente do Santos", disse.

"É um início onde você tem altos e baixos. Começamos diferente no Paulista e fomos indo, e isso exige um tempo. Temos que dar tempo ao Caixinha e ao grupo para ir em busca dos principais resultados", completou.

Nas quartas de final, o Alvinegro Praiano vai enfrentar o Red Bull Bragantino, outro clube que cresceu na reta final da fase de grupos. O Massa Bruta ficou em segundo na chave, com 17 pontos.

"São fases onde você percebe a evolução técnica da equipe, que é importante, mas é uma fase diferente. É apenas um jogo. A melhor campanha não dá o favoritismo. O Bragantino é difícil, tradicional e que evoluiu. Será importante, decisivo e com muito respeito. Precisaremos jogar. Vamos ter novos jogadores inscritos e acredito que fortalece a gente para esse jogo decisivo", analisou o mandatário.

O Santos anunciou 11 reforços para este começo de temporada e deve chegar a 12 em breve, com a chegada de Thiago Maia. Marcelo Teixeira entende que a diretoria, ao lado da comissão técnica, fez um bom trabalho, mas agora quer ver as novas peças corresponderem em campo.

"Na teoria foi uma boa janela, agora temos que ver na prática. A prática vai fazer com que a gente verifique tecnicamente. Demanda um tempo. Não é de uma hora para outra. O Santos saiu da Série B meses atrás e remontou um grupo. Para você alcançar resultados da maneira como pretende demanda tempo. O Santos está em um bom caminho", finalizou.

O Santos recebe o Red Bull Bragantino no domingo, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. Quem vencer vai à semifinal do Paulistão.