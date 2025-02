São Paulo pode ter Luiz Gustavo no sacrifício contra o Novorizontino

O São Paulo pode ter o volante Luiz Gustavo atuando no sacrifício contra o Novorizontino no duelo das quartas de final do Paulistão.

O que aconteceu

O volante iniciou a transição para o gramado na segunda-feira (24), mas só deve voltar a trabalhar normalmente com os companheiros no final da semana. Luiz Gustavo teve uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo no primeiro jogo do ano, nos amistosos da FC Series.

Com a lesão de Pablo Maia, Luiz Gustavo pode atuar no duelo decisivo na base do sacrifício. O jogador de 37 anos não estará 100% fisicamente, mas deve estar em condições de atuar se Zubeldía optar por ele.

O treinador argentino não tem outro jogador com as características de primeiro volante que os dois possuem. Bobadilla e Marcos Antônio, os dois reservas, são atletas de mais saída de jogo e menos marcação.

O fato de jogar na segunda-feira (3) agradou ao Tricolor justamente para recuperar seus lesionados. A tendência é que Ferreirinha e Ruan também estejam à disposição para o duelo. Pelo menos o atacante deve estar em condições melhores do que Luiz Gustavo.

Nossa expectativa é a mais positiva possível para que todos estejam aptos. A data de segunda-feira é até importante pra nós. Todos estão fazendo trabalho em campo, então a expectativa é de ter todos à disposição.

Carlos Belmonte, diretor de futebol

Pablo Maia vai passar por cirurgia e desfalca o Tricolor por um longo período, mas o São Paulo não pensa em ir ao mercado buscar peças de reposição. Encostados, Luan e Liziero não são opções para Zubeldía neste momento e devem seguir treinando separado.

