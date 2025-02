São Paulo divulga informações da venda de ingressos para as quartas de final do Paulistão

O São Paulo divulgou nesta terça-feira as informações da venda de ingressos para o duelo contra o Novorizontino, marcado para a próxima segunda-feira, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola no Morumbis a partir das 20h (de Brasília).

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 22h desta quarta-feira, primeiro para os sócios-torcedores com a maior prioridade de compra. A venda segue exclusiva para os sócios até às 10h de sexta-feira, quando começará a liberação das entradas para o público geral. Os valores não foram divulgados pelo clube do Morumbis.

O São Paulo mira contra o Novorizontino colocar mais pessoas em seu estádio em relação ao jogo contra a Ponte Preta, último da equipe em casa. Com 22.138 torcedores, o público foi o menor do Tricolor no Morumbis.

O duelo será o primeiro da equipe de Luis Zubeldía após a última rodada da primeira fase do Estadual. O time vem de vitória no último domingo contra o São Bernardo, por 3 a 1. O Tricolor encerrou a fase de grupos como líder do Grupo C, com 19 pontos, um a mais que o Novorizontino.

