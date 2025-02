São Paulo aproveita semana para recuperar atletas e espera até quatro 'reforços' nas quartas

Depois de um início de ano corrido, com viagem aos Estados Unidos e 12 partidas disputadas em 35 dias - média de uma a cada três dias -, o elenco do São Paulo ganhou um descanso, nesta terça-feira, antes de recomeçar a preparação para as quartas de final do Campeonato Paulista, diante do Novorizontino, na segunda-feira, às 20h, no MorumBis.

A vitória sobre o São Bernardo, no domingo, e a consequente liderança do Grupo C amenizaram as críticas ao time e a pressão sobre o técnico Luis Zubeldía, mas a comissão técnica sabe que precisará avançar no Paulista para poder trabalhar com mais tranquilidade. Assim, a semana sem jogos era tudo o que o São Paulo queria para tentar melhorar o rendimento da equipe, descansar jogadores desgastados e, principalmente, recuperar atletas lesionados.

Duas peças importantes do elenco que deverão ficar à disposição de Zubeldía para as quartas de final são Alisson e Ferreirinha. Titular absoluto, o volante voltou a trabalhar normalmente, na segunda-feira, após se recuperar das dores no tornozelo direito, que o afastaram dos dois últimos compromissos do time tricolor, contra Ponte Preta e São Bernardo.

Ferreirinha, por sua vez, está fora da partida há quatro rodadas, desde o empate com a Inter de Limeira, por causa de uma lesão na região posterior da coxa direita. O atacante também iniciou os trabalhos de transição para o campo e deverá reforçar a equipe diante do Novorizontino.

O zagueiro Ruan, recuperado de lesão na coxa esquerda, deve ser outra novidade para o próximo confronto do São Paulo. Até mesmo o volante de contenção Luiz Gustavo, que teve um dedo do pé esquerdo fraturado ainda na pré-temporada, poderá ter seu retorno antecipado, já que Pablo Maia se lesionou e faltam no grupo opções na função. O mais provável, porém, é que o atleta de 37 anos esteja à disposição em uma eventual semifinal.

"Nossa expectativa é a mais positiva possível para que todos estejam aptos. A data de segunda-feira (marcada para a partida) foi importante para nós. Todos estão fazendo trabalho em campo, então a expectativa é de ter todos à disposição", afirmou Carlos Belmonte, diretor de futebol são-paulino.