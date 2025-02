Paulistão: São Bernardo x Palmeiras terá ingressos a R$ 180; veja detalhes

Do UOL, em São Paulo

O jogo São Bernardo x Palmeiras, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista, já tem ingressos disponíveis. A partida será disputada no sábado (1), dentro do Estádio Primeiro de Maio.

Veja detalhes

As duas torcidas pagarão o mesmo valor para assistir ao duelo: R$ 180 — há opções de meia-entrada a R$ 90. Os bilhetes podem ser adquiridos na plataforma online disponibilizada pelo São Bernardo (saobernardofc.soudaliga.com.br).

Os palmeirenses serão maioria no estádio do ABC. O setor Leste, que abrange a maior parte das arquibancadas do Primeiro de Maio, foi disponibilizado aos visitantes.

Já os torcedores do São Bernardo ficarão no setor Oeste, bem abaixo das cabines de transmissão. O local está acima dos dois bancos de reserva.

Os times disputam uma vaga na semifinal do estadual em jogo único. Quem vencer avança, e a decisão vai para os pênaltis em caso de empate nos 90 minutos.