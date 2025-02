Santos fecha parceria com clínica para avaliar parte física dos jogadores; veja detalhes

Nesta terça-feira, o Santos anunciou uma parceria com a Clínica Almaa, com o objetivo de aumentar a tecnologia de seu departamento médico. O clube recebeu um aparelho utilizado para avaliação e treinamento de força e potência dos membros inferiores e superiores dos jogadores.

A parceria faz parte de um processo de evolução do Peixe em todos os setores do futebol profissional. Assim, o clube tem investido e criado novos processos no Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol (CEPRAF).

"A ideia é juntar os nossos conhecimentos da Almaa com os do clube tendo um só objetivo: o melhor rendimento do Santos FC dentro e fora das quatro linhas. E o aparelho Kineo auxiliará o Departamento Médico em todos os setores. Eu fico feliz demais em fazer essa parceria, pois sou santista desde os meus dois anos de idade", declarou o Dr. Beny Schmidt.

O equipamento fornecido será utilizado pelos departamentos de futebol profissional, pela base, e também pelas Sereias da Vila - time feminino do Santos.

Coordenador da área de saúde do Santos, o Dr. Rodrigo Zogaib valorizou a parceria formalizada pelo clube. "Vejo com ótimos olhos nós iniciarmos essa parceria. Estamos buscando sempre evoluir e tudo que é ciência e tecnologia será sempre bem-vindo. O Dr. Beny Schmidt é uma referência em patologia muscular", disse.