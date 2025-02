Santos divulga informações sobre venda de ingressos para confronto das quartas de final do Paulista

Na tarde desta terça-feira, o Santos divulgou informações sobre a abertura da venda de ingressos para o duelo contra o Red Bull Bragantino, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola neste domingo, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.

A comercialização de ingressos terá início nesta quarta-feira, às 10h, e acontece por meio do site sociorei.com. A venda será feita maneira escalonada, com prioridade para os associados do clube - seguindo a pontuação do rating de cada um dos sócios, classificados em estrelas.

Os associados que possuem cinco estrelas poderão adquirir seus ingressos a partir das 10h. Já os que detêm quatro estrelas poderão comprar as entradas a partir das 12h. Às 14h, a venda é aberta para os sócios com três estrelas, enquanto aqueles que possuem somente duas poderão comprar a partir das 16h.

Por fim, a comercialização de ingressos para o público geral terá início às 18h desta quarta-feira, mediante disponibilidade. Não haverá gratuidade de ingressos para crianças, idosos ou pessoas com deficiência.

O sistema de vendas será feito por setores, em duas etapas. Na abertura de vendas, serão oferecidos os setores de Cadeira Cativa/Especial P. Isabel; Cadeira Social P. Isabel; Cadeira Social D. Pedro, Cadeira Coberta D. Pedro, Cadeira Cativa D. Pedro, Cadeira Térrea, Camarotes, PCR e PMR.

Começa amanhã a venda de ingressos para as quartas de final do #PaulistãoSicredi2025! ?????? O jogo Santos x RB Bragantino é neste domingo (02), às 20h45, na Vila Belmiro. Confira o cronograma de vendas: ?? Quarta-feira (26/02) ?????????? 10 horas

???????? 12 horas

?????? 14... pic.twitter.com/9IAu1zSZ2N ? Santos FC (@SantosFC) February 25, 2025

Por sua vez, a segunda abertura de vendas será para os associados com rating de duas a cinco estrelas. Os seguintes setores serão oferecidos: Arquibancada Cosmo Damião, Arquibancada J. de Alencar e Geral Santista.

O acesso ao estádio será exclusivamente por reconhecimento facial, e não haverá mais entrada com QR Code. A abertura dos portões para a partida acontece duas horas antes do jogo, às 18h45. O reconhecimento facial também é necessário no momento da compra do ingresso.

Os valores das entradas variam de R$ 300,00 a R$ 450,00. Os setores com ingresso mais barato são Geral Santista, Arquibancada Cosmo Damião e Arquibancada José de Alencar, enquanto o mais caro é a Cadeira Coberta Dom Pedro. As demais seções do estádio têm valores entre R$ 350,00 e R$ 400,00.

O Santos fechou a primeira fase do Paulistão com a sexta melhor campanha geral, somando 18 pontos - foram cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. O Peixe assegurou o topo do Grupo B e garantiu o direito de decidir as quartas de final em casa.

Confira os preços dos ingressos, por setor, para o duelo entre Santos e Red Bull Bragantino:

Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)



Inteira: R$ 300,00



Meia: R$ 150,00



Silver: R$ 75,00



Gold: R$ 37,50



Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)



Inteira: R$ 300,00



Meia: R$ 150,00



Silver: R$ 75,00



Gold: R$ 37,50



Black: Gratuito

Geral Santista (P 22)



Inteira: R$ 300,00



Meia: R$ 150,00



Silver: R$ 75,00



Gold: R$ 37,50



Black: Gratuito

PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)



Inteira: R$ 250,00



Meia: R$ 125,50



Silver: R$ 62,50



Gold: R$ 31,25



Black: Gratuito

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)



Inteira: R$ 350,00



Meia: R$ 175,00



Silver: R$ 131,25



Gold: R$ 87,50



Black: R$ 43,75

PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)



Inteira: R$ 350,00



Meia: R$ 175,00



Silver: R$ 131,25



Gold: R$ 87,50



Black: R$ 43,75

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)



Inteira: R$ 400,00



Meia: R$ 200,00



Silver: R$ 150,00



Gold: R$ 100,00



Black: R$ 50,00

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)



Inteira: R$ 400,00



Meia: R$ 200,00



Silver: R$ 150,00



Gold: R$ 100,00



Black: R$ 50,00

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)



Inteira: R$ 450,00



Meia: R$ 275,00



Silver: R$ 168,75



Gold: R$ 112,50



Black: R$ 56,25

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 112,50



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 56,25



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 112,50



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 56,25



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (P19) - Torcida visitante



Inteira: R$ 300,00



Meia: R$ 150,00

Santos divulga preços de ingressos para jogo das quartas de final do Paulistão (Foto: Divulgação/Santos FC)