Santos bate recorde com o maior crescimento mensal de seguidores nas redes sociais

Impulsionado pelo retorno de Neymar, o Santos conquistou 7,1 milhões de novos seguidores apenas em fevereiro (até o momento), alcançando a maior marca mensal já registrada por um clube de futebol brasileiro nas redes sociais desde o início do levantamento do IBOPE Repucom há uma década.

Nos últimos 24 dias, somente o volume de novos seguidores do Santos (+7,1 milhões) superou o total de seguidores de 39 dos 50 maiores clubes do Brasil. O maior impacto veio do TikTok e do Instagram santista, que juntos representam 85% desse crescimento, com 3,3 milhões e 2,7 milhões de inscritos adicionais, respectivamente.

"O retorno de Neymar Jr. ao Santos marcou um momento histórico no engajamento digital do clube, reacendendo naturalmente a paixão dos santistas e despertando o interesse dos fãs de futebol de todo o mundo. Esse crescimento recorde evidencia a afinidade entre futebol e redes sociais, criando oportunidades para marcas e patrocinadores se conectarem com uma audiência global", disse Danilo Amâncio, coordenador de marketing do IBOPE Repucom.

Para dimensionar o feito do clube, o número de novos seguidores acumulados em fevereiro até o momento supera o ganho total de todos os clubes de futebol no Brasil ao longo de 2024 e é mais de oito vezes superior ao resultado anual do Santos na temporada anterior.

Confira abaixo os cinco clubes que mais somaram novos seguidores em apenas um mês nos últimos dez anos:

Graças a esse crescimento meteórico, o Santos ultrapassou o São Paulo no ranking geral de seguidores, assumindo a quarta colocação geral, e agora está a apenas 200 mil de superar também o Palmeiras. Com isso, o clube se aproxima do top 3 das equipes brasileiras com maior alcance digital.

No TikTok, o Peixe já tem a segunda maior conta entre os times brasileiros, com quase 6 milhões de seguidores, ficando atrás apenas do Flamengo. No Instagram, ocupa a terceira posição nacional, com 7,3 milhões de inscritos, superado somente por Corinthians e Flamengo.