Ronaldo promete "projeto revolucionário" na CBF e vê Seleção no "fundo do poço"

Ronaldo Fenômeno, ex-atacante da Seleção Brasileira, mostrou-se ainda mais disposto a reformular o futebol brasileiro, em uma possível presidência da CBF. Em sua candidatura, o empresário deve disputar o pleito com o atual presidente, Ednaldo Rodrigues, que tentará a reeleição. O ex-jogador prometeu fazer mudanças significativas e pediu confiança aos representantes das Federações.

"O meu projeto é um projeto revolucionário. Eles (representantes das Federações) podem ter certeza absoluta de que eu vou fazer com que as Federações arrecadem mais, que os Estaduais melhorem suas competições. Tudo que a gente vê hoje que não está dando certo - arbitragem, calendário - eu tenho um plano para melhorar tudo isso. Vamos voltar pouco a pouco a recuperar esse amor incondicional ao futebol brasileiro", disse Ronaldo em entrevista cedida à ESPN.

Além disso, o maior artilheiro do Brasil em Copas não poupou críticas à gestão atual da CBF e definiu o período atual como o pior de toda a história da Seleção.

"O momento que a gente vive é péssimo. Talvez nunca estivemos tão no fundo do poço como estamos hoje, no futebol brasileiro e no geral. Na gestão da CBF, a gente vê problemas diariamente, vemos problema no calendário, de arbitragem, vemos a audiência dos jogos caindo, o interesse da população caindo. Na minha cabeça, isso é inaceitável. Então, eu vou me dedicar muito nesse período pré-eleitoral para poder conseguir realizar esse objetivo de chegar à presidência da CBF e poder ajudar mais uma vez o futebol brasileiro a recuperar o seu rumo. É inaceitável que o futebol brasileiro esteja nesta situação, sem representatividade na Conmebol e na Fifa, sendo mais um 'player' na indústria do futebol mundial. Sempre estivemos no topo, mas hoje em dia estamos longe", disparou.

"A gestão da CBF demitiu mais de 200 funcionários de dois anos para cá. Os jogadores não têm um líder em que confiam, em quem jogariam e dariam a vida por esse líder. Os jogadores, hoje, fazem o que realmente podem, com poucas soluções. A Seleção, apesar de ter grandes jogadores, quando se reúnem não conseguem criar um time sólido, um time unido, um time que represente realmente a Seleção Brasileira e jogue de acordo com a nossa história. Isso parte da gestão da CBF, que é o topo da pirâmide, para onde os jogadores olham", continuou.

A venda de ingressos para a partida entre Brasil e Colômbia começa nesta segunda-feira (24) a partir das 12h. No dia 20 de março, o Brasil recebe a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. As compras poderão ser feitas na... pic.twitter.com/xkFlNzXJZ6 ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 25, 2025

Quando questionado a respeito da possível contratação de Pep Guardiola, do Manchester City, Ronaldo afirmou que, atualmente, a Seleção tem interesses mais urgentes. O ex-jogador, porém, deixou claro que, caso eleito, fará questão de trazer os "melhores" para o time.

"Adoraria poder falar tudo o que eu estou fazendo. Mas, neste momento, desviar a atenção do principal problema do futebol brasileiro não vai ajudar. A escolha do treinador, quando eu for eleito, é uma escolha importante, estou conversando com muita gente sobre isso. Mas não podemos desviar o foco do principal problema, que é a atual gestão", disse Ronaldo. "A Seleção brasileira precisa ter os melhores, os melhores jogadores, treinadores. Com certeza, esse cara que vier precisa ter um papel importante no desenvolvimento do futebol brasileiro, quero que ele participe ativamente desse desenvolvimento", acrescentou.

Volta de Neymar e protagonismo na Copa do Mundo

O assunto "Neymar" também foi abordado. O craque, que retornou recentemente ao Santos já disse que a Copa do Mundo de 2026 será seu "último tiro". Para Ronaldo, o camisa 10 santista tem tudo para ser o nome do Brasil no próximo Mundial, em busca do tão sonhado hexacampeonato.

"A gente tem que ter paciência com ele (Neymar). Mas, logicamente, temos que ter o compromisso dele, de que quer ser realmente o protagonista da Copa do Mundo de 2026. Se ele tem esse compromisso, tenho certeza que vai fazer todos os sacrifícios para ser protagonista da Copa", cravou Ronaldo.