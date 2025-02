Red Bull apresenta o RB21, novo carro para a temporada 2025 de Fórmula 1

A Red Bull revelou nessa terça-feira o carro para a disputar a temporada 2025 de Fórmula 1. Uma semana após exibir detalhes da pintura do novo modelo, a escuderia divulgou agora mais detalhes. Com o RB21, a equipe quer recuperar a hegemonia perdida para a McLaren, vencedora do Mundial de Construtores do ano passado.

Sediada na cidade de Milton Keynes, os integrantes da Red Bull compartilharam as primeiras imagens de seu novo carro, que já ganhou o rótulo de "evolução de geração de Red Bulls".

E esta terça-feira vai mesmo ser reservada a mostrar ao mundo o modelo RB21. Os pilotos Max Verstappen e Liam Lawson vão estar ao volante para um dia de filmagens.

Passada a divulgação, a equipe já arregaça as mangas a partir desta quarta-feira. A Red Bull vai para as pistas no circuito do Bahrein para iniciar os testes de pré-temporada.

O ano de 2025 marca ainda um contraste de trajetórias no que diz respeito aos dois pilotos da escuderia. Enquanto Max Verstappen tenta a sua quinta conquista consecutiva na Fórmula 1, Liam Lawson busca ainda escrever a sua história na categoria.

Nos últimos dois anos, o neozelandês disputou 11 GPs pela RB (antiga Alpha Tauri) e chega à Red Bull para substituir o mexicano Sérgio Perez, que deixou a equipe em 2024.