Presidente do Corinthians vê elenco "fortíssimo" e só aguarda exames para anunciar Angileri

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, confirmou que o clube está perto de anunciar seu primeiro reforço para esta temporada: o lateral esquerdo Fabrizio Angileri. O argentino, que pertence ao Getafe, da Espanha, deve chegar por empréstimo até o final do ano, com opção de compra.

Segundo o dirigente, a assinatura do contrato com o jogador só depende de exames médicos. O Timão tem até sexta-feira para concluir os trâmites burocráticos e inscrever o ala na fase de mata-mata do Campeonato Paulista.

"Ele está fazendo exames médicos. Está caminhando bem. Estamos na dependência disso. Está bem adiantado. Se aprovado, já assina. Empréstimo de um ano, com opção de compra", disse o mandatário em entrevista ao canal Benja Me Mucho.

Questionado sobre possíveis novas contratações, Augusto Melo despistou. Ele vê o atual elenco do Corinthians como "fortíssimo" e mira títulos. Para isso, o mandatário busca manter a base da equipe e tem recusado propostas altas no mercado, como a de 25 milhões de euros (cerca de R$ 149 milhões na cotação atual) do Zenit, da Rússia, pelo meio-campista Rodrigo Garro.

Ele disse, ainda, que não pretende se desfazer do atacante Yuri Alberto apesar de sondagens.

"Gente, calma. É um elenco fortíssimo. Sai um, entra outro e não muda nada. A comissão resolveu fazer esse rodízio. Estamos sem atletas no DM, mesmo com pouco tempo de recuperação dos jogos. Você tem que rodar o time, temos dois ou três elencos muito bons. Tive propostas por jogadores e nem quis conversar. Tenho que ter um elenco forte para disputar títulos", afirmou o presidente.

"A multa do Yuri Alberto é de R$ 500 milhões. Se vier [o valor da multa], a gente vende. Já vieram sondagens, mas nem pensamos. O Corinthians não tem ninguém à venda. É um elenco muito bom, fortalecido", acrescentou.

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar a Universidad Central-VEN, pelo jogo de volta da segunda fase da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena. Na ida, o Timão decepcionou e ficou no empate por 1 a 1.

Augusto, inclusive, revelou que também ficou chateado com a postura do time na Venezuela. Ele, porém, confia na classificação à próxima fase.

"Fiquei chateado [com a postura]. Tivemos uma conversa muito boa antes do jogo. Eles estavam muito focados. E aí de repente lá dentro era para enfiar três ou quatro, mas o futebol pune. Depois todos ficaram cientes, estão muito focados. Não tem dúvidas que amanhã a gente classifica", garantiu.

O Corinthians precisa vencer a UCV para se classificar à próxima fase ainda no tempo normal. Caso o empate persista no placar agregado, a definição será nos pênaltis. Já uma derrota elimina o clube paulista. O vencedor do embate enfrenta Barcelona de Guayaquil ou El Nacional na próxima fase, a última antes da fase de grupos da Libertadores.