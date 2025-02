Portuguesa anuncia venda de Renan Peixoto ao Athletico-PR

Renan foi um dos destaques da Portuguesa nesta primeira fase de Campeonato Paulista. O atacante disputou 11 jogos no Estadual e anotou três gols, além de uma assistência.

Natural do Rio de Janeiro, Renan Peixoto fez sua estreia no futebol profissional pelo São Caetano, em 2019. Com poucas oportunidades na equipe do ABC paulista, o atacante foi para o Rothis, da Áustria, em 2021. No mesmo país, também jogou pelo Dornbirn e depois Bregenz.

Em sua carreira, o carioca acumula 77 partidas, marcando 50 gols e realizando seis assistências.