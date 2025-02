Pela 1ª vez desde a pré-temporada, Caixinha tem semana livre no Santos

Pela primeira vez desde a pré-temporada, quando ainda tinha um grupo diferente, o Santos vai ter a semana livre para trabalhar.

O que aconteceu

Classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos terá, pela primeira vez desde a pré-temporada, quando tinha um grupo bem modificado, uma semana livre para trabalhar antes do confronto único contra o Red Bull Bragantino, que vale uma vaga na semifinal do estadual.

A comissão técnica de Pedro Caixinha terá um período maior de treino antes de um jogo desde o início do Paulistão. A ideia é trabalhar a parte tática da equipe, principalmente a capacidade de compactação e pressão pós-perda, itens que Caixinha chamou a atenção mesmo após a vitória de domingo (23).

Com o calendário embolado, o português citou após a partida contra a Inter de Limeira, que a sequência desgastante de 12 jogos em 38 dias atrapalha para o grupo entender as dinâmicas

"Depois de 37 dias de competição, 12 jogos, esses 2 dias livres que teremos serão muito importantes. Tivemos momentos diferentes, mas nesse ciclo de 4 jogos que mostramos crescimento (últimos 4), foram muito importantes, e vencer fora de casa pela primeira vez também foi importante."



O grupo teve folga nesta segunda e na terça-feira (25), e depois, inicia a preparação para o jogo de domingo (02), às 20:45h. A partida pode marcar a estreia de dois reforços que vem treinando com o grupo, mas ainda não foram inscritos na competição. São os casos de Benjamín Rollheiser e Deivid Washington.

Tanto o argentino, quanto o brasileiro estão treinando normalmente, e estão bem fisicamente. A tendência é que ambos sejam inscritos e fiquem à disposição para serem relacionados por Pedro Caixinha. Thiago Maia é outra peça que é esperada, mas que, apesar de acertado, ainda não chegou oficialmente ao clube.

