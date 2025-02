Pedro inicia preparação física para reestreia no Flamengo

Nesta terça-feira, Pedro iniciou as atividades de preparações físicas para a sua futura reestreia no Flamengo. Em março, o jogador irá completar seis meses longe dos gramados.

Pedro se lesionou em setembro de 2024, enquanto estava com a Seleção Brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Durante os treinamentos, o atacante sofreu uma entorse no joelho esquerdo que, após exames, confirmou ser uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Ao retornar, logo passou por uma cirurgia.

Na manhã desta terça-feira (25), o atacante Pedro deu mais um importante passo em sua recuperação após cirurgia no joelho esquerdo. No Ninho do Urubu, o jogador iniciou os trabalhos de preparação física para poder reestrear pelo Flamengo. #CRF ?: Gilvan de Souza /CRF pic.twitter.com/RBUx6RYECF ? Flamengo (@Flamengo) February 25, 2025

O cirurgião, os médicos e os fisioterapeutas do clube carioca observaram a evolução do jogador durante a sua recuperação. "A partir do momento em que foram observadas as evoluções clínica e fisioterapêutica dele, entendemos que ele poderia avançar na fase de recuperação", diz o coordenador de fisioterapia do Flamengo, Fabio Marcelo.

Mesmo com a lesão, Pedro ainda teve a sua melhor média desde sua estreia no profissional: foram 32 gols em 45 jogos em 2024, com 0,7 de média por partida. Até o momento, o atacante não participou da decisão da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil e da recente conquista da Taça Guanabara.

Enquanto os torcedores aguardam o seu retorno, o Flamengo se prepara para o jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro irá enfrentar o Vasco neste sábado, ainda sem horário definido.