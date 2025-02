Pedro é liberado pelo departamento médico para iniciar transição física no Flamengo

O técnico Filipe Luís deve contar com o retorno do centroavante Pedro antes do prazo estipulado. Em fase final de recuperação da cirurgia no joelho, o atacante foi liberado pelo departamento médico e está pronto para começar a fazer as atividades de campo no processo de transição física. A expectativa é que o camisa 9 possa voltar ao time entre o fim de março e início de abril.

Inicialmente, a previsão de volta do artilheiro era para o fim de maio, praticamente às vésperas do Mundial de Clubes, que se inicia na metade junho e vai até o mês seguinte. O jogador vem sendo acompanhado pelo cirurgião Luiz Antonio Martins Vieira também por José Luiz Runco, diretor médico do clube.

Além da preparação física, outros aspectos vão ser avaliados a partir de agora. Se o atleta não sentir dores no local e se sentir à vontade de acordo com a evolução dos exercícios, ele já deverá se integrar ao elenco de profissionais.

Titular absoluto do comando do ataque, Pedro se machucou em setembro do ano passado quando estava com a seleção brasileira. O atleta sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e foi submetido à cirurgia.

Sem poder contar com o jogador nesta temporada, Filipe Luís vem utilizando diversas formações no ataque flamenguista no Campeonato Carioca. Nos últimos jogos, Bruno Henrique tem atuado como jogador de área enquanto Gonzalo Plata, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Matheus Gonçalves tem sido utilizados nas extremas.

Classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu a Taça Guanabara e enfrenta o Vasco por uma lugar na decisão do Estadual. O primeiro jogo entre as duas equipes está marcado para este sábado, no Maracanã.