Dérbi só na final: veja os possíveis confrontos pelas semis do Paulistão

O mata-mata do Campeonato Paulista inicia neste sábado (1º), mas os torcedores terão que esperar mais uma semana para poder ver clássicos. Isso porque duelos diretos entre Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras só serão possíveis nas semifinais.

O que aconteceu

Caso os quatro times vençam seus confrontos pelas quartas de final, os jogos serão Corinthians x Santos e Palmeiras x São Paulo. Segundo o regulamento, o time melhor campanha enfrentará o quarto, enquanto o segundo receberá o terceiro.

Corinthians e Palmeiras obrigatoriamente serão mandantes caso avancem à semifinal. A dupla não poderá ser ultrapassada pelos demais clubes que disputam o mata-mata.

Além disso, os times de Ramón Díaz e Abel Ferreira só poderão se encontrar em uma eventual final. A última decisão de Estadual entre eles aconteceu em 2020, com título alviverde nos pênaltis.

A pontuação dos times classificados para as quartas de final:

Corinthians - 27 pontos São Bernardo - 23 pontos Palmeiras - 23 pontos São Paulo - 19 pontos Santos - 18 pontos Novorizontino - 18 pontos Red Bull Bragantino - 17 pontos Mirassol - 16 pontos

São Paulo e Santos podem inverter de posição em caso de triunfo alvinegro e classificação nos pênaltis do Tricolor. Neste cenário, as semifinais mudariam para Corinthians x São Paulo e Palmeiras x Santos.

As semifinais do Paulistão estão previstas para acontecer no dia 9 de março (domingo). A Federação Paulista ainda confirmará as datas, horários e locais das partidas.

Possíveis adversários nas semifinais

Corinthians

São Paulo

Santos

Novorizontino

Red Bull Bragantino

Santos

Corinthians

São Bernardo

Palmeiras

São Paulo

Novorizontino

Mirassol

São Paulo

Corinthians

São Bernardo

Palmeiras

Santos

Red Bull Bragantino

Palmeiras

São Paulo

Santos

Novorizontino

Red Bull Bragantino

Mirassol

As quartas de final do Paulistão

Sábado (1)

20h30 (de Brasília) - São Bernardo x Palmeiras - Estádio Primeiro de Maio

Transmissão: CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

Domingo (2)

18h30 (de Brasília) - Corinthians x Mirassol - Neo Química Arena

Transmissão: RecordTV, CazéTV, UOL Play , Nosso Futebol e Zapping

RecordTV, CazéTV, , Nosso Futebol e Zapping 20h45 (de Brasília) - Santos x Red Bull Bragantino - Vila Belmiro

Transmissão: CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

Segunda-feira (3)

20h (de Brasília) - São Paulo x Novorizontino - MorumBis

Transmissão: TNT e Max

