Dupla invicta, sede de vingança e mais: veja raio-X das quartas do Paulista

O Campeonato Paulista alcançou a sua fase eliminatória, e as quartas de final têm duelos com curiosidades que vão desde invencibilidades históricas a revanches. Os jogos desta etapa são: Corinthians x Mirassol, Santos x Bragantino, São Paulo x Novorizontino e São Bernardo x Palmeiras.

O raio-X das quartas

Duas das quatro partidas trazem invencibilidades históricas — e com vantagem para os clubes de maior expressão.

O Corinthians nunca perdeu para o Mirassol, enquanto o Palmeiras jamais sofreu uma derrota atuando contra o São Bernardo. Os dois primeiros vão medir forças na Neo Química Arena no domingo (2), enquanto o alviverde terá pela frente o time do ABC longe de seu estádio no sábado (1º).

O histórico entre o alvinegro e a equipe do interior é mais robusto: foram 13 jogos disputados, com nove vitórias para o time da capital e quatro empates — três em confrontos disputados entre 2008 e 2010 e um em 2020.

Palmeiras nunca perdeu uma partida atuando contra o São Bernardo Imagem: LUCAS CORREA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Já o Palmeiras venceu oito de nove partidas diante do São Bernardo. O único empate do histórico foi registrado na fase de grupos do Paulistão de 2022, quando os clubes ficaram no 1 a 1 no Primeiro de Maio, palco do próximo duelo.

As quartas de final do estadual deste ano também serão marcadas pela "sede de vingança" do São Paulo, que vai encarar o Novorizontino na segunda (3).

São Paulo foi eliminado para o Novorizontino na última edição do estadual Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O Tricolor foi eliminado pelo rival justamente nesta etapa do Paulistão do ano passado. Os clubes empataram no Morumbis, estádio da nova eliminatória, e a equipe do interior avançou nos pênaltis.

Por fim, o Bragantino terá, no domingo (2), uma revanche contra o Santos. Em 2024, os times jogaram em Itaquera pela semifinal do torneio, e o Peixe venceu por 3 a 1 — desta vez, a Vila Belmiro vai sediar o embate entre Pedro Caixinha e seu ex-elenco.

Os jogos das quartas