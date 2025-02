Paulinho avança em recuperação de lesão no Palmeiras e trabalha com bola no campo

O atacante Paulinho está avançando no tratamento de uma cirurgia na perda direita e vive expectativa de estrear pelo Palmeiras. Na tarde desta terça-feira, na reapresentação da equipe, o camisa 7 do Verdão fez trabalho com bola em um dos campos da Academia de Futebol.

Além de trabalhar no gramado, Paulinho também cumpriu cronograma interno sob o comando do Núcleo de Saúde e Performance. O atleta passou por uma cirurgia em dezembro para tratar uma fratura por estresse na tíbia da perna direita, ainda quando jogava pelo Atlético-MG.

Paulinho foi anunciado pelo Palmeiras no dia 31 de dezembro e se reapresentou junto com os demais atletas, no dia 8 de janeiro para a pré-temporada. Respondendo bem nos exames clínicos, o atacante foi a campo pela primeira vez no dia 17 de fevereiro, quando ainda treinou separado do elenco, com membros da fisioterapia.

O atacante foi apresentado oficialmente como jogador do Palmeiras no início deste mês e revelou que não tinha um prazo definido para voltar à atividade. Regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e inscrito no Paulista, sua estreia com a camisa alviverde depende apenas de um aval médico após total recuperação da contusão.

Por enquanto, Paulinho apoia o Palmeiras apenas do lado de fora. A equipe alviverde entra em campo neste sábado para enfrentar o São Bernardo, em duelo único válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio.